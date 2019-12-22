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Факты / Украина

Погода в Украине на 22 декабря (КАРТА)

22 декабря в Украине ожидаются дожди. Больше о погоде на воскресенье читайте на Фактах ICTV.

Погода

В воскресенье, 22 декабря, облачно и небольшие дожди в большинстве областей Украины.

Ночью и утром, кроме западной части, местами туман.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем ​​в южных, восточных и большинстве центральных областей – порывы до 15-20 м/с. А на высокогорье Карпат – до 25-28 м/с.

Читайте: Сильные снегопады и морозы до -20°: синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине

Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​7-12°, на юге страны местами 13-15°.

В Киеве туман, днем ​​небольшой дождь. Температура воздуха ​​составит 8-10° выше нуля.

Погода 22 грудня

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Новый год 2020.

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