22 декабря в Украине ожидаются дожди. Больше о погоде на воскресенье читайте на Фактах ICTV.
В воскресенье, 22 декабря, облачно и небольшие дожди в большинстве областей Украины.
Ночью и утром, кроме западной части, местами туман.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей – порывы до 15-20 м/с. А на высокогорье Карпат – до 25-28 м/с.
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Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, на юге страны местами 13-15°.
В Киеве туман, днем небольшой дождь. Температура воздуха составит 8-10° выше нуля.
Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Новый год 2020.
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