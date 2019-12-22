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Факты / Украина

Дело Шеремета: в Киеве организовали марафон в поддержку подозреваемых

В Киеве на Майдане Независимости проводят марафон Білими нитками, посвященный поддержке подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Марафон Білими Нитками

Участники марафона Білими нитками, который организовали на Майдане Незалежности в Киеве, требуют справедливого и беспристрастного правосудия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Они считают, что подозреваемых по данному делу Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко “несправедливо удерживают за решеткой”.

– Мы считаем, что доказательств для обвинения недостаточно, а имеющиеся – не выдерживают никакой критики. Мы видим в этом деле политическую окраску и преследование и давление на активный слой общества, – сообщают организаторы марафона.

Читайте: Дело Шеремета: Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку

В марафоне принимают участие известные украинские группы и певцы, а также волонтеры, адвокаты, военные.

Марафон Білими нитками продлится до 22.00.

  • Марафон Білими Нитками
  • Марафон Білими Нитками
  • Марафон Білими Нитками
  • Марафон Білими Нитками
  • Марафон Білими Нитками
  • Марафон Білими Нитками
Дело Шеремета: в Киеве организовали марафон в поддержку подозреваемых / 3 фотографии

К слову, заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что мотив заказчиков убийства Павла Шеремета пока неизвестен.

Источник: Білими нитками

Фото: Евгений Манженко

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