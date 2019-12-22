Ситуация на Донбассе: ранен украинский военный

Вследствие враждебного обстрела в зоне проведения ООС был ранен один украинский военный.
С начала суток российско-оккупационные войска дважды обстреляли подразделения Объединенных сил.
Раненого украинского бойца эвакуировали в военный мобильный госпиталь.
С 06.10 утра оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по защитникам населенного пункта Пески. Враг вел плотный обстрел в течение получаса.
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С 10.40 до 11.25 от оккупированного населенного пункта Смелое противник стрелял по украинским позициям в районе Крымского из гранатомета АГС и стрелкового вооружения.
Ранее Факты ICTV писали о том, что в зоне ООС использовали лазерное оружие, в результате чего пострадал военный.
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