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Факты / Украина

Ситуация на Донбассе: ранен украинский военный

Вследствие враждебного обстрела в зоне проведения ООС был ранен один украинский военный.

Ситуация на Донбассе: ранен украинский военный

С начала суток российско-оккупационные войска дважды обстреляли подразделения Объединенных сил.

Раненого украинского бойца эвакуировали в военный мобильный госпиталь.

С 06.10 утра оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по защитникам населенного пункта Пески. Враг вел плотный обстрел в течение получаса.

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С 10.40 до 11.25 от оккупированного населенного пункта Смелое противник стрелял по украинским позициям в районе Крымского из гранатомета АГС и стрелкового вооружения.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в зоне ООС использовали лазерное оружие, в результате чего пострадал военный.

Источник: Минобороны

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