Цена на газ этой зимой не вырастет – Гончарук

Цена на газ для украинцев в течение зимы не вырастет благодаря новым газовым договоренностям между Украиной и Россией.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что тариф на прокачку российского газа будут устанавливать не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам.

– Что это означает для украинского бизнеса и украинцев. Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги за отопление, – сказал премьер.

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Он также напомнил, что контракт о транзите российского газа в ЕС позволит, чтобы Украина и Европа чувствовали себя безопасно в плане энергетики.

Напомним, новый договор между Украиной и Россией на транзит российского газа будет заключен на пять лет с возможностью пролонгации.