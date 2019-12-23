Антоненко готов сотрудничать со следствием – условие

Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко предлагал суду освободить его из-под стражи, обещая сотрудничать со следствием.

На заседании Киевского апелляционного суда Андрей Антоненко сказал, что он готов сотрудничать со следствием, при условии, что его отпустят из-под стражи. Сейчас он отказывался давать следователям показания, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

Антоненко заявил, что заинтересован в раскрытии дела об убийстве Шеремета и хочет вернуться к семье и детям. Он уверен, что подозрения безосновательны.

– Я не убийца, а музыкант, который своим творчеством пропагандирует службу в Вооруженных силах, – отметил Антоненко.

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Прокуроры настаивают на пребывании Антоненко под стражей, так как опасаются, что он не будет сотрудничать со следствием.

Напомним, 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко на два месяца – до 8 февраля 2020 года. 18 декабря адвокаты обжаловали его арест.