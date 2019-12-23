PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Сутки на Донбассе: восемь обстрелов, один военный погиб, еще один ранен

В зоне проведения ООС боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Сутки на Донбассе: восемь обстрелов, один военный погиб, еще один ранен

Вследствие обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

Противник обстреливал позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Боевики открывали огонь рядом с населенными пунктами Пески, Красногоровка, Талаковка, Васильевка, Крымское, Новолуганское и Новгородское.

Читайте: Как по графику: Уралы привозят на позиции боевиков оружие, прячут в шахтах

С начала 23 декабря российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в зоне ООС использовали лазерное оружие, в результате чего пострадал военный.

Источник: ООС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Донбассе погиб 29-летний солдат Герман Соловьев
На Донбассе погиб 29-летний солдат Герман Соловьев
Ситуация на Донбассе: ранен украинский военный
Ситуация на Донбассе: ранен украинский военный
Импровизированный спортзал и психолог. Как бойцы ВСУ поддерживают здоровье на передовой
Импровизированный спортзал и психолог. Как бойцы ВСУ поддерживают здоровье на передовой
Кто заглядывает на чужое, плохо заканчивает: Пристайко ответил Путину
Кто заглядывает на чужое, плохо заканчивает: Пристайко ответил Путину
В зоне ООС использовали лазерное оружие – пострадал военный
В зоне ООС использовали лазерное оружие – пострадал военный
От Николая: нацгвардейцы сделали подарки детям в Новолуганском
От Николая: нацгвардейцы сделали подарки детям в Новолуганском
Мебель и игрушки под грудами бетона. Как выглядят разрушенные кварталы Марьинки
Мебель и игрушки под грудами бетона. Как выглядят разрушенные кварталы Марьинки
Путин оценил возможность встречи с Зеленским в апреле
Путин оценил возможность встречи с Зеленским в апреле
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка