Сутки на Донбассе: восемь обстрелов, один военный погиб, еще один ранен

В зоне проведения ООС боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

Противник обстреливал позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Боевики открывали огонь рядом с населенными пунктами Пески, Красногоровка, Талаковка, Васильевка, Крымское, Новолуганское и Новгородское.

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С начала 23 декабря российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в зоне ООС использовали лазерное оружие, в результате чего пострадал военный.

Источник: ООС