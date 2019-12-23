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Факты / Украина

Километровые пробки на украинско-польской границе – причина

Украинцы массово возвращаются на праздники на Родину из Польши и Германии.

Километровые пробки на украинско-польской границе – причина

На украинско-польской границе собрались большие очереди на въезд в нашу страну.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Пограничники зафиксировали сильные задержки с пересечением границы напротив польских пунктов пропуска Ягодин, Шегини и Краковец.

На пункте пропуска Ягодин в очереди стоят около 800 легковых авто, Краковец – около 500, Шегини – 300.

Пограничники работают в усиленном режиме, пропуская за сутки около 3,5 тыс. транспортных средств.

Читайте: В 2020 могут запретить пересечение границы с РФ по паспорту Украины

Причина пробок традиционная – украинцы, которые работают и обучаются в Польше или Германии массово возвращаются домой на праздники.

Как сообщалось, в поездах в Польшу паспорта украинцев будут проверять во время движения.

Фото: Max Nefyodov

Источник: 112 Украина

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