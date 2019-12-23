PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Кредиты и инвестиции: куда направят $3 млрд российского Газпрома

$3 млрд, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу, направят на погашение кредитов, инвестиции и пополнение госбюджета.

Андрей Герус

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что $3 млрд, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, направят на несколько целей.

Читайте: Транзит на 5 лет, но отказ от исков: подробности газового контракта Украины и РФ

– Во-первых, у Нафтогаза есть определенные кредиты, то есть это может быть погашения кредитов. Второе, это могут быть средства, которые будут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье – Нафтогаз это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства – пополнение государственного бюджета, – отметил Герус.

Напомним, 20 декабря Россия согласилась выплатить Украине $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража.

Источник: Громадське

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Деніел Вайдіч
Санкции США vs морские потоки Газпрома: кто кого?
В РФ раскрыли детали транзитного контракта с Украиной
В РФ раскрыли детали транзитного контракта с Украиной
Транзит на 5 лет, но отказ от исков: подробности газового контракта Украины и РФ
Транзит на 5 лет, но отказ от исков: подробности газового контракта Украины и РФ
Юрій Вітренко
Витренко назвал сроки заключения газовых контрактов (ДОКУМЕНТ)
Транзитный контракт: переговоры с Газпромом продолжаются в Вене
Транзитный контракт: переговоры с Газпромом продолжаются в Вене
Контракт с Газпромом предусматривает отмену судебных исков в будущем
Контракт с Газпромом предусматривает отмену судебных исков в будущем
Газовый контракт заключен на пять лет с возможностью пролонгации – Оржель
Газовый контракт заключен на пять лет с возможностью пролонгации – Оржель
Оржель
Решение Стокгольмского арбитража: Россия выплатит долг деньгами
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка