Кредиты и инвестиции: куда направят $3 млрд российского Газпрома

$3 млрд, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу, направят на погашение кредитов, инвестиции и пополнение госбюджета.

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что $3 млрд, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, направят на несколько целей.

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– Во-первых, у Нафтогаза есть определенные кредиты, то есть это может быть погашения кредитов. Второе, это могут быть средства, которые будут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье – Нафтогаз это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства – пополнение государственного бюджета, – отметил Герус.

Напомним, 20 декабря Россия согласилась выплатить Украине $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража.