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Факты / Украина

Киев отреагировал на открытие железнодорожного сообщения между РФ и Крымом

У президента Владимира Зеленского отмечают противоправность железнодорожного сообщения между РФ и Крымом.

Киев отреагировал на открытие железнодорожного сообщения между РФ и Крымом

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым осуждает противоправный запуск железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом.

Также у Зеленского выступили против очередного несогласованного с Украиной визита президента РФ Владимира Путина на полуостров 23 декабря.

Пребывание Путина на полуострове в представительстве назвали грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также норм международного права.

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Также в представительстве отмечают, что никакие действия РФ по Крыму не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно признанный статус АРК и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины.

Напомним, перед приездом Путина движение по Керченскому проливу было перекрыто на четверо суток.

Источник: Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым

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