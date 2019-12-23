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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Минэкономики пересмотрит прогноз по курсу гривны – Милованов

Макроэкономический прогноз могут пересмотреть, заложив туда большее укрепление гривны.

Тимофій Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что сейчас министерство рассматривает возможность пересмотра макроэкономического прогноза на 2020-2022 годы.

Он считает, что курс гривны нужно пересмотреть в сторону большего укрепления.

– Это не означает, что курс будет меньше. Сейчас 23-24. Мы все равно ожидаем, что будет определенная девальвация. У нас в прогнозе курс средний был 26-27 на следующий год, но чем больше хороших новостей для экономики, тем сильнее будет курс, – объяснил министр.

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Милованов добавил, что последней хорошей новостью для экономики Украины стали договоренности касательно транзита российского газа через страну.

К слову, эксперты банка Альянс прогнозируют, что в 2020 году курс гривны будет колебаться в пределах 23-26,5 грн/долл.

Источник: УНИАН

Фото: УНИАН

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