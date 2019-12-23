На Донбассе погиб 29-летний солдат Герман Соловьев

В результате обстрела вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 22 декабря погиб солдат Герман Соловьев.

В перестрелке с пророссийскими наемниками на Донбассе от пулевого ранения погиб 29-летний украинский военный Герман Соловьев.

– Вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады Холодный Яр – солдата Соловьева Германа Игоревича. В результате вражеского обстрела военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью, – отмечают в ООС.

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Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего воина.

Напомним, 22 декабря боевики на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.