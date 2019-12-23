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Факты / Украина

Оккупанты завозят на Донбасс новые мины и гранаты – разведка

Российские оккупационные войска усиливают передовые позиции с помощью новых минно-взрывных заграждений.

Оккупанты завозят на Донбасс новые мины и гранаты – разведка

Представитель Минобороны Михаил Шаравара заявил, что разведка зафиксировала завоз на оккупированные территории Донбасса новых партий мин и гранат в декабре.

С помощью обустройства дополнительных минно-взрывных заграждений российские оккупационные войска пытаются усилить передовые позиции.

Шаравара добавил, что мины и гранаты хранятся с нарушениями в необорудованных для этого местах.

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– Это привело к росту количества случаев их хищения, что увеличило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, – сообщил представитель Минобороны.

По его словам, 20 декабря возле одного из учебных заведений временно оккупированной территории Луганской области обнаружили разбросанные боеприпасы, среди которых гранаты Ф-1.

К слову, министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что новое разведение сил на Донбассе состоится до следующей встречи нормандской четверки.

Источник: Минобороны

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