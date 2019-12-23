Под Запорожьем мужчина устроил резню на остановке

В Запорожской области мужчина зарезал одного человека на остановке и ранил еще троих.

В селе Воздвижевка в Запорожской области возле остановки общественного транспорта мужчина во время конфликта ножом смертельно ранил одного человека и травмировал еще троих.

Правоохранители установили, что нападавшим оказался житель Запорожья, 1995 г. р. Работники сектора криминальной полиции задержали подозреваемого.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) УК.

Читайте: Под Киевом женщина зарезала спящего мужа и позвонила соседке

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Черниговщине мужчина изрезал 5-летнего сына и вонзил себе нож в грудь.