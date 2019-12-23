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Факты / Украина

Погода в Украине на 23 декабря (КАРТА)

23 декабря на большей части территории Украины ожидаются небольшие дожди. Больше о погоде на понедельник читайте на Фактах ICTV.

Погода в Украине на 23 декабря (КАРТА)

В понедельник, 23 декабря, в большинстве областей Украины ожидается дождливая погода.

В западных областях значительные дожди, а в Карпатах пройдут сильные снегопады.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный в западных областях. Возможны порывы до 15-20 м/с.

Читайте: Сильные снегопады и морозы до -20°: синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 4-9°, днем ​​немного теплее – до 6-11°. На юге Украины следует ожидать до 12-14° с отметкой плюс.

В Киеве 23 декабря пройдут небольшие дожди.

Ночью столбики термометров покажут 5-7° тепла, а днем ​​будет до 9-11° выше нуля.

К слову, синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год и Рождество в Украине.

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