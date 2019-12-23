Покажите железные доказательства – Сенцов о деле Шеремета

Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что нужно отпустить лиц, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что, скорее всего, украинцы не увидят новых доказательств по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По его словам, недавно в деле стало “одним доказательством меньше”. Он считает, что нужно отпустить подозреваемых Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

– Или покажите железные доказательства, если они у вас же есть, или отпускайте обвиняемых, так как та картина, которую нам нарисовали с самого начала, и так была неубедительной, а теперь и вовсе начала рассыпаться, – написал Сенцов в Facebook.

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Режиссер добавил, что на годы растягивать следствие и суды в таком резонансном деле уже не смогут.

К слову, результаты экспертизы показали, что для подрыва автомобиля Павла Шеремета использовали вещество, похожее на то, которое нашли в мине подозреваемого Андрея Антоненко.

Источник: Олег Сенцов