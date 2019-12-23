Префект вместо губернатора: чего ждать после принятия изменений в Конституцию

Конец государственным администрациям и должностям губернаторов. Президент Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект, который окончательно оставляет в прошлом советский государственный строй. Существующие сегодня 490 районов должны быть ликвидированы, вместо них должны быть созданы округа.

Из Конституции также изымаются специальные статусы Киева и Севастополя, а также перечень названий областей. Теперь для того, чтобы переименовать ту же Днепропетровскую или Кировоградскую область – не надо будет вносить изменения в Конституцию.

Но главное, что местные общины смогут без разрешения Киева распоряжаться своими же средствами.

Однако, еще до появления текста закона на сайте Рады, он вызвал бурную реакцию. Оппозицию насторожило, что изменения в Конституцию появились сразу после парижского саммита. И она даже нашла в них особый статус Донбасса. Оппоненты обращают внимание на одну норму закона, по которой правовой статус общин, округов или областей определяется отдельными законами.

Правда, предоставлять статус тому или иному региону можно было и раньше, без изменений в Конституцию, – говорят юристы.

Интересная деталь: в минских соглашениях, на выполнении которых настаивает Путин, особый статус предусматривается для отдельных районов ОРДЛО. Тогда как в изменениях в Конституцию от Зеленского районов нет. У Путина уже недовольны такими изменениями. Кремль требует, чтобы Киев четко прописал в Конституции особый статус Донбасса.

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Но как бы там ни было, измены в изменениях в Конституцию специалисты не заметили. Однако нашли немало других угроз для местного самоуправления.

Больше всего критики вызвала вновь должность префекта, которой хотят заменить председателей областных государственных администраций. Однако со значительно более широкими полномочиями. Оппозиция его уже назвала смотрящим от президента.

Назначать префекта будет президент сроком на три года. В отличие от председателя ОГА, он не будет доступа к финансам. Главная его функция – контроль и надзор за законностью решений местных советов. Но если увидит, что они противоречат Конституции, угрожают территориальной целостности или нацбезопасности, как это было в 2014-м, то может их остановить.

В оппозиции уверены, что под угрозу нацбезопасности можно подвести любое решение местного совета. После чего, по представлению префекта, президент может временно остановить его полномочия. Или, например, отстранить непослушного мэра.

Чего ждать после принятия изменений в Конституцию

Среди других ноу-хау – избирательные изменения. Местных депутатов предлагается избирать не на 5 лет, как сейчас, а на 4. А председателей облсоветов и округов менять ежегодно. Вот только направить законопроект на экспертизу в Конституционный суд на последнем заседании в этом году не получилось.

Чтобы закрепить Конституционные изменения – нужно 300 голосов, которых в парламенте пока нет. А это значит, что в следующем году после проведения местных выборов руководить областями, как собственно и сейчас, будут спущенные сверху губернаторы, а не общины.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что такое децентрализация.