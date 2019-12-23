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Факты / Украина

РФ готова отменить санкции против Украины при одном условии – Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что РФ готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины, если Киев выступит с такой инициативой.

Дмитро Медведєв

Дмитрий Медведев считает, что Россия остается для Украины крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что.

– Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели, – сказал российский премьер журналистам в Москве.

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По его словам, взаимный товарооборот исчисляется миллиардами долларов, что значимо и для РФ, и для Украины.

Напомним, 25 декабря 2018 года правительство РФ ввело очередные санкции против Украины. В список вошло 642 фигуранта – 567 физических и 75 юридических лиц.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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