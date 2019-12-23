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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В пределах 23-26,5 грн за $1 – прогноз курса доллара на 2020

Эксперты дали прогноз курса гривны на все кварталы 2020 года.

Курс гривні до долара

Курс гривны в 2020 году установится в пределах 23-26,5 грн/$1. Такой прогноз дали эксперты банка Альянс.

В первом квартале следующего года курс составит около 23-24,1 грн/$1, во втором – 24,5-25 грн/$1, а в третьем и четвертом – 24,5-26,5 грн/$1.

Курс гривны в 2020 году будут формировать объемы экспорта и импорта, транзита газа, поступления от трудовых мигрантов и в форме инвестиций, операции с облигациями внутреннего и внешнего госзайма, а также политика Национального банка Украины.

Читайте: В начале 2020 года может вырасти курс доллара – Минэкономики

К слову, старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик считает, что в 2020 году курс доллара будет колебаться в пределах 24-25 грн.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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