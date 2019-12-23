Восемь нардепов пропустили 90% заседаний Рады в декабре – КИУ

В декабре восемь народных депутатов не пришли на 90% голосований, трое из них не проголосовали ни разу.

Несмотря на то, что в ноябре Верховная Рада ввела штрафы для депутатов, которые систематически не голосуют на пленарных заседаниях, 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований парламента.

В декабре нулевые показатели голосований зафиксировано у:

Любови Шпак (Слуга народа);

Романа Иванисова (внефракционный);

Виталия Данилова (Батькивщина).

Согласно данным электронной системы Рады, все трое народных депутатов не были зарегистрированы на заседаниях в течение месяца.

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В списке депутатов, которые почти не голосовали:

Антон Яценко (За будущее) 0,19% голосований;

Вадим Столар (ОПЗЖ) 7%;

Игорь Палица (За будущее) 9%;

Александр Абдуллин (Батькивщина) 9%;

Андрей Деркач (внефракционный) 9%.

Всего в 98-99% голосований принял участие 21 политик.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины сравнил эффективность работы действующей и предыдущей власти.

Источник: КИУ