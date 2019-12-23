Восемь нардепов пропустили 90% заседаний Рады в декабре – КИУ

В декабре восемь народных депутатов не пришли на 90% голосований, трое из них не проголосовали ни разу.
Несмотря на то, что в ноябре Верховная Рада ввела штрафы для депутатов, которые систематически не голосуют на пленарных заседаниях, 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований парламента.
В декабре нулевые показатели голосований зафиксировано у:
- Любови Шпак (Слуга народа);
- Романа Иванисова (внефракционный);
- Виталия Данилова (Батькивщина).
Согласно данным электронной системы Рады, все трое народных депутатов не были зарегистрированы на заседаниях в течение месяца.
Читайте: Отмена депутатской неприкосновенности: что изменится и как будет работать
В списке депутатов, которые почти не голосовали:
- Антон Яценко (За будущее) 0,19% голосований;
- Вадим Столар (ОПЗЖ) 7%;
- Игорь Палица (За будущее) 9%;
- Александр Абдуллин (Батькивщина) 9%;
- Андрей Деркач (внефракционный) 9%.
Всего в 98-99% голосований принял участие 21 политик.
Напомним, ранее Комитет избирателей Украины сравнил эффективность работы действующей и предыдущей власти.
Источник: КИУ