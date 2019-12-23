ЕС отреагировал на запуск железной дороги РФ в Крым

В Евросоюзе заявили, что Россия в очередной раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины, открыв железнодорожное сообщение с Крымом.

В Евросоюзе напомнили России, что Крым является неотъемлемой частью Украины, поэтому РФ не имела права без ее согласия открывать железнодорожную часть Керченского моста.

Таким образом Россия в очередной раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.

– Железнодорожное сообщение является еще одним шагом к силовой интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией, направленным на дальнейшую изоляцию Крыма от Украины, частью которой является этот полуостров, – говорится в заявлении ЕС.

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В Евросоюзе напомнили, что Керченский мост ограничивает проход судов в украинские порты Азовского моря и добавили, что ожидают обеспечения беспрепятственного и свободного прохода кораблей.

Кроме того, ЕС в очередной раз подтвердил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и непризнание аннексии Крыма.

К слову, представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму осудило запуск железнодорожного сообщения между РФ и оккупированным полуостровом.

Источник: Европейская служба внешних связей