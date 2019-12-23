Законопроект о дезинформации представят в январе – Бородянский

Проект закону про дезінформацію планують представити для публічного обговорення вже у січні 2020 року.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что проект закона о дезинформации находится на финальной стадии разработки.

– Учитывая большую общественную важность этого законопроекта, который касается в первую очередь государственной и информационной безопасности, глубоко убежден, что он должен проходить через публичный диалог, – сказал министр.

По словам Бородянского, указанный законопроект представят к обсуждению в начале января 2020 года и будут готовы доработать его в случае необходимости.

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Он добавил, что последние полтора месяца над законопроектом работали специалисты Минкультуры вместе с представителями медиасообщества.

Предполагается, что законопроект введет должность омбудсмена по вопросам информации, который будет противодействовать дезинформации. Кроме того, он должен усилить ответственность журналистов за распространение заведомо ложной информации.

К слову, Владимир Бородянский заявил, что правительство не собирается регулировать стандарты подачи новостей в СМИ.

Источник: Владимир Бородянский