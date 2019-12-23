PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Законопроект о дезинформации представят в январе – Бородянский

Проект закону про дезінформацію планують представити для публічного обговорення вже у січні 2020 року.

Володимир бородянський

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что проект закона о дезинформации находится на финальной стадии разработки.

– Учитывая большую общественную важность этого законопроекта, который касается в первую очередь государственной и информационной безопасности, глубоко убежден, что он должен проходить через публичный диалог, – сказал министр.

По словам Бородянского, указанный законопроект представят к обсуждению в начале января 2020 года и будут готовы доработать его в случае необходимости.

Читайте: Будет конкурентным: Бородянский о вещании канала для оккупированных территорий

Он добавил, что последние полтора месяца над законопроектом работали специалисты Минкультуры вместе с представителями медиасообщества.

Предполагается, что законопроект введет должность омбудсмена по вопросам информации, который будет противодействовать дезинформации. Кроме того, он должен усилить ответственность журналистов за распространение заведомо ложной информации.

К слову, Владимир Бородянский заявил, что правительство не собирается регулировать стандарты подачи новостей в СМИ.

Источник: Владимир Бородянский

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Володимир Бородянський
Будет конкурентным: Бородянский о вещании канала для оккупированных территорий
Владимир Бородянский
Украина должна сформулировать отношение к гастролям артистов в РФ – Бородянский
Володимир бородянський
Правительство не намерено регулировать стандарты новостей в Украине – Бородянский
Володимир Бородянський
В Украине введут уголовную ответственность для журналистов за манипуляции
Володимир бородянський
Украина должна ограничить право россиян на владение украинским СМИ – Бородянский
Хор Веревки не накажут за песню о Гонтаревой
Хор Веревки не накажут за песню о Гонтаревой
Путешествия школьников по Украине будут финансироваться из бюджета
Путешествия школьников по Украине будут финансироваться из бюджета
Шаг за шагом строить Голливуд – Бородянский о стратегии кинопроизводства
Шаг за шагом строить Голливуд – Бородянский о стратегии кинопроизводства
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка