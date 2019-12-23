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Факты / Украина / Политика

Уменьшение давления на бизнес – Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон направленный на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при проведении проверок бизнеса.

Уменьшение давления на бизнес – Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

Закон призван уменьшить коррупционные риски в деятельности должностных лиц при проверках, а также усилить защиту потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции.

Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Евросоюзом.

Проверка характеристик продукции у ее производителей осуществляется только в случае, если есть документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна, представляет риск или не отвечает определенным требованиям.

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Во время проверок определенного вида или группы продуктов запрещается проверять другую продукцию.

Закон также предусматривает ответственность субъектов хозяйствования в виде штрафов за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора.

Из-под действия рыночного надзора выводятся: ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения; объекты строительства, определенные законом Украины О регулировании градостроительной деятельности; драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из него (ювелирные и бытовые).

Ранее Факты ICTV писали, что 12 декабря Верховная Рада приняла закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

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