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Факты / Украина

Американский эсминец зашел в порт Одессы

24 декабря в Одесский морской порт зашел американский ракетный эсминец Росс DDG71.

Есмінець США

Встреча американского ракетного эсминца Росс DDG71 с лоцманским катером неподалеку Одесского морского порта состоялась около 9.00 24 декабря.

Несмотря на сильный туман, успешную швартовку эсминца к причалу 1-К на Карантинном молу провели около 10.00.

Эсминец Росс DDG71 часто бывает в украинских водах с 2014 года.

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В 2016 году вместе с десантным кораблем США LSD41 Уитби Айленд он принимал участие в международных учениях Си Бриз 2016, во время которых несколько дней находился в порту Одессы.

– Эсминец вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами Гарпун, а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет Томагавк, ЗУР RIM-66 SM-2 Стандарт-2, ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации, – сообщает издание Думская.

К слову, 29 октября четыре корабля НАТО пришвартовались в Одесском морском вокзале в рамках дружественного визита.

Фото: Думская

Источник: Думская

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