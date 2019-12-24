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Факты / Украина

Государство в смартфоне: как правительство будет повышать цифровую грамотность украинцев

Правительство презентовало национальную программу цифровой грамотности, которая стартует 21 января 2020 года.

Олексій Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук презентовал онлайн-проект Действие. Цифровое образование, цель которого научить украинцев пользоваться новыми технологиями.

– Цифровая образование населения – это стратегическая задача нашего правительства. Мы провели интересное исследование: 53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня. Это количество точно существенно увеличится, – подчеркнул глава правительства.

По его словам, это очень важно, потому что планируется оцифровать 100% госуслуг, и сделать так, чтобы люди легко этим пользовались.

Гончарук отметил, что за три года должны обучить цифровой грамотности не менее шести миллионов украинцев.

Читайте: Государство в смартфоне: для нардепов новой Рады создали чат-бот

Старт онлайн-платформы запланирован на 21 января 2020 года.

Ранее вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил приложение Дія.

Источник: Олексій Гончарук

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