Финансирование вузов в Украине – правительство ввело новые правила

Кабмин ввел новые правила финансирования высших учебных заведений Украины.
На заседании правительства приняли новые критерии финансирования высших учебных заведений Украины.
– Меняем подходы к финансированию университетов – будем финансировать учреждения высшего образования в соответствии с результатами их деятельности, – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
80% бюджета вузы получать для базовых расходов. А вот остальные средства – в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, а также на это будет влиять объем привлеченных расходов из альтернативных источников.
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– Уходим от традиционного показателя по количеству студентов. Это позволит повысить качество образования, которое студенты получают в университетах, – добавил Гончарук.
Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада 18 декабря приняла законопроект об усовершенствовании системы высшего образования в Украине и приближенит ее к стандартам ЕС.