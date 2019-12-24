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Факты / Украина

Кабмин предлагает приравнять электронные сигареты к обычным

Во время заседания Кабинета министров было принято решение о введении изменений, которые приравняют электронные сигареты к другим табачным изделиям.

Електронна сигарета

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что во время заседания правительства были инициированы изменения в законодательство касательно упорядочения обращения электронных сигарет.

Указанные инициативы приравнивают электронные сигареты и другие табачные изделия для электрического нагрева к обычным сигаретам.

Также Кабмин предлагает:

  • распространить рекламные ограничения на электронные сигареты и новейшие табачные изделия;
  • запретить курение указанных сигарет в общественных местах;
  • регулировать оборот электронных сигарет в соответствии с законодательством Украины.

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Гончарук считает, что такие меры помогут защитить украинцев от вредного воздействия табака.

Кроме того, указанные предложения являются нормальной европейской практикой в ​​сфере регулирования оборота табачных изделий.

К слову, в Нью-Йорке решили запретить электронные сигареты, чтобы защитить молодых людей от чрезмерного употребления табака.

Источник: Прем’єр Гончарук

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