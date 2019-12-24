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Факты / Украина

Пытал пленных электрическим током: ГПУ сообщила о подозрении россиянину

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении гражданину Российской Федерации, который в составе террористической организации “ДНР” участвовал в пытках украинских военнослужащих.

Пытал пленных электрическим током: ГПУ сообщила о подозрении россиянину

Россиянину грозит пожизненное лишение свободы.

Ему сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы двух или более лиц, участия в террористической организации, ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц и жестокого обращения с военнопленными.

Россиянин по прозвищу Москва в течение сентября 2014- мая 2015 года участвовал в боевых действиях против украинских военных в районе Донецкого аэропорта, осуществлял антиукраинскую пропагандистскую деятельность.

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Он также нарушал нормы Женевской конвенции по обращению с военнопленными, пытал электрическим током украинских военнослужащих, попавших в плен во время обороны Донецкого аэропорта, для получения военных данных.

– Указанное лицо вызвали в орган расследования на 02.01.2020 года для проведения следственных действий. В случае неявки без уважительных причин, следствием будет инициировано заключение под стражу.

Инкриминируемое ему совершение особо тяжких преступлений предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, – отметили в ГПУ.

Недавно экс-чиновника ГПУ задержали при получении $ 75 тыс. Взятки.

Источник: ГПУ

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