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Факты / Украина / Общество

Пожар в Луганском интернате: ГБР возбудила дело против работников ГСЧС

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против работников ГСЧС в Луганской области из-за пожара в психоневрологическом интернате Старобельска.

Пожар в Луганском интернате: ГБР возбудила дело против работников ГСЧС

ГБР открыло уголовное производство против работников ГСЧС из-за пожара, который произошел в психоневрологическом интернате.

Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГСЧС области, которые ранее осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем заведения.

– Действия должностных лиц могли привести к гибели четырех пациентов интерната, – считает следствие.

Досудебное расследование ведут по квалификации служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

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В случае доказательства вины чиновникам грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, в Луганской области около 21.00 22 декабря пожар вспыхнул в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.

В результате пожара погибли четыре человека, трое – получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу Старобельска.

Источник: ГБР

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