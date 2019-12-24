Пожар в Луганском интернате: ГБР возбудила дело против работников ГСЧС

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против работников ГСЧС в Луганской области из-за пожара в психоневрологическом интернате Старобельска.

ГБР открыло уголовное производство против работников ГСЧС из-за пожара, который произошел в психоневрологическом интернате.

Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГСЧС области, которые ранее осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем заведения.

– Действия должностных лиц могли привести к гибели четырех пациентов интерната, – считает следствие.

Досудебное расследование ведут по квалификации служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Читайте: В ГСЧС пытались уничтожить документы о проверке колледжа на Троицкой

В случае доказательства вины чиновникам грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, в Луганской области около 21.00 22 декабря пожар вспыхнул в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.

В результате пожара погибли четыре человека, трое – получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу Старобельска.