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Факты / Украина

Россия “атаковала” американский эсминец в Черном море

Российские бомбардировщики провели маневр в Черном море, который имитирует удар в сторону американского эсминца.

Россия “атаковала” американский эсминец в Черном море

Военно-космические силы РФ провели маневр, во время которого имитировали удар крылатыми ракетами в сторону надводной цели.

По данным разведки, российские фронтовые бомбардировщики Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30), сымитировали атаку на американский ракетный эсминец USS Ross, следовавший в Одессу, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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Украинские военные подчеркнули, что военные учения России максимально затрудняют проход торговых судов в акватории Черного и Азовского морей, особенно через Керченский пролив.

Как сообщалось, 24 декабря в морской порт Одессы зашел американский ракетный эсминец.

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