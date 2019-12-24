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Факты / Украина

Россия должна соблюдать резолюции – реакция ООН на открытие железной дороги в Крым

В ООН осудили открытие железной дороги, которая соединяет Россию с оккупированным Крымом.

Россия должна соблюдать резолюции – реакция ООН на открытие железной дороги в Крым

Представитель Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что Генсек Организации объединенных наций Антониу Гуттерреш отреагировал на открытие железной дороги РФ в Крым.

По его словам, Россия должна соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.

– Резолюции Генеральной Ассамблеи непосредственно осуждают строительство моста, как грубое нарушение Устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных визитов на Крымский полуостров, – объяснил Николенко.

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Он добавил, что противоправные действия России в оккупированном Крыму не должны оставаться без ответа от международного сообщества.

К слову, МИД Украины осудил открытие движения по железной дороге Керченского моста, который построили с нарушением международного права.

Ведомство также выразило протест в связи с визитом президента России Владимира Путина на оккупированный полуостров.

Источник: Олег Николенко

Фото: Dreamstime

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