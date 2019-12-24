Раскрыта стоимость поездки Зеленского на нормандский саммит

В Государственном управлении делами отчитались о расходах на обеспечение участия украинской делегации в нормандском саммите.

Из бюджета Украины на поездку президента Украины Владимира Зеленского вместе с делегацией в Париж на встречу в нормандском формате было потрачено 1,6 млн грн.

В эту сумму входят также расходы на обеспечение визита передовой группы по подготовке нормандского саммита, сообщили в Государственном управлении делами.

– Государственное управление делами заплатило расходы на командировки в сумме €25,3 тыс. (примерно 651 тыс. грн по сегодняшнему курсу НБУ) и 61,9 тыс. грн, а также осуществило предварительную оплату за авиаперевозку в сумме 925,2 тыс. грн, – говорится в отчете.

Читайте: Несмотря на противоречия – в МИД Франции позитивно оценили нормандский саммит

Напомним, нормандский саммит в Париже проходил с 8 по 10 декабря. В рамках встречи состоялись переговоры президента Украины, президента Франции, канцлера Германии и президента Российской Федерации.

Источник: 112.ua