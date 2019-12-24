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Факты / Украина

В Ровно запретили ЛГБТ-марши (ДОКУМЕНТ)

Депутаты в Ровно убеждены, что марши ЛГБТ-сообществ угрожают институту семьи в Украине.

В Ровно запретили ЛГБТ-марши (ДОКУМЕНТ)

В Ровно запретили проведение маршей ЛГБТ-сообществ и других публичных мероприятий, которые “пропагандируют девиантное половое поведение”.

За такое решение проголосовали 36 местных депутатов на сессии 24 декабря.

В проекте решения авторы ссылаются на ст. 3 Семейного кодекса Украины, где указано, что “основания, на которых создается семья, не должны противоречить моральным принципам общества”. Авторы проекта считают, что так называемые марши равенства “угрожают институту семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины”.

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Инициатором проекта выступил депутат от Свободы Олег Карпяк.

Контролировать выполнение решения будет Комиссия по вопросам защиты общественной морали.

В Ровно запретили ЛГБТ-марши (ДОКУМЕНТ) / 2 фотографии

Напомним, летом против заместителя мэра Сум Максима Галицкого начали уголовное производство из-за поста в Facebook против маршей ЛГБТ.

Источник: Суспільне

Фото: Dreamstime

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