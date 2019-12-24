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Факты / Украина / Общество

Стоимость аренды земли в Украине будет расти – Милованов

Министр развития экономики Тимофей Милованов считает, что цена на аренду земли постепенно будет расти из-за производительности.

Стоимость аренды земли в Украине будет расти – Милованов

По словам министра, на стоимость аренды земли будет влиять не спрос, а именно производительность. По его мнению, для большего спроса можно привлекать иностранцев.

– Я уверен, что вырастет. Не скоро, но постепенно. Дополнительные новые люди, возможно, придут на рынок, но это не будет взрыв спроса. Кто хотел, уже ранее купил землю через долгосрочную аренду. Для большего спроса мы могли только добавить иностранцев, которые хотят инвестировать, а не обрабатывать, – отметил Тимофей Милованов.

Читайте: Закон о рынке земли: комитет проведет восемь заседаний до 10 января

Также министр добавил, что на повышение цены на аренду земли может повлиять производительность.

– На гектаре можно больше заработать, прибыль должна вырасти. А для этого нужна переработка, которую за два месяца не запустишь.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Раде подписали меморандум по подготовке закона о рынке земли.

Источник: РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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