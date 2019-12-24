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Факты / Украина

Отправлю людей греться к вам домой: Зеленский отчитал чиновника на совещании

На заседании Совета развития регионов и общин президент Украины Владимир Зеленский отчитал одного из чиновников из-за неуместных насмешек.

Отправлю людей греться к вам домой: Зеленский отчитал чиновника на совещании

Президент Владимир Зеленский пригрозил отправить недовольных отоплением украинцев домой к чиновнику, который засмеялся на заседании Совета развития регионов и общин.

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Президент обратился к представителям местной власти принять участие в программе термомодернизации, когда увидел, что один из чиновников улыбается.

– Что касается енергоефектиности. Мы все ожидаем от местной власти, к 15 января 2020 года вы подадите правительству письма намерения об участии в программе энергоэффективности. Для этого…

Я понимаю, что это вам очень весело, вы просто улыбаетесь, но людям очень холодно. Я потом скажу адрес вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немного там погрелись, – заявил Владимир Зеленский.

Ранее Факты ICTV писали, что Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской ОГА из-за отсутствия результатов их работы.

Фото: Офис Президента

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