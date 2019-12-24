PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Как будет работать Укрпочта на Новый год и Рождество – график

Как будет работать Укрпочта на новогодние праздники – читайте на Фактах ICTV.

Как будет работать Укрпочта на Новый год и Рождество – график

Согласно графику работы Укрпочты, в праздничные дни компания не будет работать 1 и 7 января. Однако будет открыта ограниченное количество дежурных отделений, но их рабочий день будет сокращен.

Читайте: График работы Новой почты на Новый год и Рождество

8 и 9 января Укрпочта будет работать в обычном режиме.

Перечень отделений Укрпочты, работающих на Новый год (1 января):

Перечень отделений Укрпочты, работающих на Рождество (7 января):

Как будет работать Укрпочта на Новый год и Рождество – график / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, как работают банки на Новый год 2020. В период новогодних и рождественских праздников банки также должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов и подкрепление их наличностью.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка