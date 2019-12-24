Как будет работать Укрпочта на новогодние праздники – читайте на Фактах ICTV.

Согласно графику работы Укрпочты, в праздничные дни компания не будет работать 1 и 7 января. Однако будет открыта ограниченное количество дежурных отделений, но их рабочий день будет сокращен.

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8 и 9 января Укрпочта будет работать в обычном режиме.

Перечень отделений Укрпочты, работающих на Новый год (1 января):

Перечень отделений Укрпочты, работающих на Рождество (7 января):







Как будет работать Укрпочта на Новый год и Рождество – график / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, как работают банки на Новый год 2020. В период новогодних и рождественских праздников банки также должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов и подкрепление их наличностью.