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Факты / Украина

Зеленский утвердил новый состав Национального инвестсовета

В новый состав Национального инвестиционного совета вошли спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и председатель Слуги народа Давид Арахамия.

Зеленский утвердил новый состав Национального инвестсовета

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Национального инвестиционного совета. Указ № 950/2019 опубликован на сайте.

Секретарем совета назначен председатель Слуги народа Давид Арахамия, а его заместителем — замруководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

Советником секретаря стал советник секретаря парламента Бесик Сихарулидзе.

В состав введены спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Утверждены в совете гендиректор компании POSCO International Corp. (Южная Корея) Ким Янг-Сан, премьер-министр Алексей Гончарук, замглавы Офиса президента Игорь Жовква, министр юстиции Денис Малюська и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Указом из состава совета выведены министр иностранных дел Вадим Пристайко, бывший вице-премьер Степан Кубив, экс-министр юстиции Павел Петренко и экс-премьер Владимир Гройсман.

Напомним, 24 декабря Зеленский подписал закон Об усовершенствовании работы ГБР, принятый Верховной Радой 3 декабря. Когда документ вступит в силу, полномочия директора ГБР Романа Трубы и его заместителей будут прекращены досрочно.

Источник: Офис Президента

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