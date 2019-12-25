Могло быть больше: вице-премьер РФ назвал выплату $3 млрд Украине “каплей в море”

Выплата Газпромом $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража является незначительной суммой по сравнению с тем, что могло бы быть.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что выплата Газпромом $2,9 млрд Украине в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража является “каплей в море”.

– Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше, – сказал он.

Читайте: Нафтогаз готов взять у Газпрома газ в счет $3 млрд по решениям арбитража

Козак добавил, что Россия и Украины в ходе обсуждения соглашения по транзиту газа не обсуждали привязку выплат долгов по решению Стокгольмского арбитража и так называемый долг Януковича.

Напомним, 20 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Россия согласилась выплатить Украине $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, Газпром будет выплачивать долг деньгами, а не газом или активами компании, которые арестовали по требованию Нафтогаза в Европе.