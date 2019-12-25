PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Подозреваемая по делу Шеремета Кузьменко подала в суд на МВД

Третьими лицами по делу выступают глава МВД Арсен Аваков и телерадиокомпания Украина.

Подозреваемая по делу Шеремета Кузьменко подала в суд на МВД

Подозреваемая в причастности к убийству Павла Шеремета, волонтер и медик Юлия Кузьменко подала иск в Печерский районный суд против Министерства внутренних дел Украины.

Третьими лицами по делу называются глава МВД Арсен Аваков и телерадиокомпания Украина.

Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Читайте: Кузьменко на момент убийства Шеремета была дома с семьей – адвокат

По автораспределению судьей в этом деле стал Сергей Вовк, который выносил ей ранее решение о мере пресечения.

Защищать Кузьменко будет адвокат Виктория Дейнека.

Напомним, Кузьменко задержали 12 декабря, а на следующий день суд взял ее под стражу до 8 февраля. Апелляционный суд не стал менять это решение.

Источник: Судовая власть Украины

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кузьменко на момент убийства Шеремета была дома с семьей – адвокат
Кузьменко на момент убийства Шеремета была дома с семьей – адвокат
олег сенцов
Покажите железные доказательства – Сенцов о деле Шеремета
Суд оставил Антоненко под стражей
Суд оставил Антоненко под стражей
Авто Шеремета подрывали веществом, как в мине Антоненко – следствие
Авто Шеремета подрывали веществом, как в мине Антоненко – следствие
Марафон Білими Нитками
Дело Шеремета: в Киеве организовали марафон в поддержку подозреваемых
Дело Шеремета: продолжается экспертиза изъятой у Антоненко мины
Дело Шеремета: продолжается экспертиза изъятой у Антоненко мины
Мотив и заказчики убийства Шеремета пока не известны – Геращенко
Мотив и заказчики убийства Шеремета пока не известны – Геращенко
розмови Антоненка про міну
Новые доказательства по делу Шеремета: разговоры Антоненко о мине и видео ее извлечения
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка