Подозреваемая по делу Шеремета Кузьменко подала в суд на МВД

Третьими лицами по делу выступают глава МВД Арсен Аваков и телерадиокомпания Украина.
Подозреваемая в причастности к убийству Павла Шеремета, волонтер и медик Юлия Кузьменко подала иск в Печерский районный суд против Министерства внутренних дел Украины.
Третьими лицами по делу называются глава МВД Арсен Аваков и телерадиокомпания Украина.
Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Читайте: Кузьменко на момент убийства Шеремета была дома с семьей – адвокат
По автораспределению судьей в этом деле стал Сергей Вовк, который выносил ей ранее решение о мере пресечения.
Защищать Кузьменко будет адвокат Виктория Дейнека.
Напомним, Кузьменко задержали 12 декабря, а на следующий день суд взял ее под стражу до 8 февраля. Апелляционный суд не стал менять это решение.
Источник: Судовая власть Украины