Подозреваемая по делу Шеремета Кузьменко подала в суд на МВД

Третьими лицами по делу выступают глава МВД Арсен Аваков и телерадиокомпания Украина.

Подозреваемая в причастности к убийству Павла Шеремета, волонтер и медик Юлия Кузьменко подала иск в Печерский районный суд против Министерства внутренних дел Украины.

Третьими лицами по делу называются глава МВД Арсен Аваков и телерадиокомпания Украина.

Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Читайте: Кузьменко на момент убийства Шеремета была дома с семьей – адвокат

По автораспределению судьей в этом деле стал Сергей Вовк, который выносил ей ранее решение о мере пресечения.

Защищать Кузьменко будет адвокат Виктория Дейнека.

Напомним, Кузьменко задержали 12 декабря, а на следующий день суд взял ее под стражу до 8 февраля. Апелляционный суд не стал менять это решение.

Источник: Судовая власть Украины