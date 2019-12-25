25 декабря на всей территории Украины ожидаются небольшие дожди. Больше о погоде на среду читайте на Фактах ICTV.
В среду, 25 декабря, во всех областях Украины ожидается дождливая погода.
В западных областях пройдут значительные дожди. В Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской ожидается дождь с мокрым снегом.
Ветер северо-западный и восточный.
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Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 2-7°С, днем также до до 7°С. На юге Украины следует ожидать до 9-11°С с отметкой плюс.
В Киеве 25 декабря пройдут дожди.
Ночью и днем столбики термометров покажут 5-7°С тепла.
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