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Факты / Украина

Погода в Украине на 25 декабря (КАРТА)

25 декабря на всей территории Украины ожидаются небольшие дожди. Больше о погоде на среду читайте на Фактах ICTV.

Погода в Украине на 25 декабря (КАРТА)

В среду, 25 декабря, во всех областях Украины ожидается дождливая погода.

В западных областях пройдут значительные дожди. В Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской ожидается дождь с мокрым снегом.

Ветер северо-западный и восточный.

Читайте: Сильные снегопады и морозы до -20°: синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 2-7°С, днем ​​ также до до 7°С. На юге Украины следует ожидать до 9-11°С с отметкой плюс.

В Киеве 25 декабря пройдут дожди.

Ночью и днем столбики термометров покажут 5-7°С тепла.

К слову, синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год и Рождество в Украине.

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