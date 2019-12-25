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Факты / Украина

За 16 тыс. грн: на Харьковщине следователь продавал служебную информацию в РФ

В Харьковской области задержан полицейский, который копировал и продавал служебную информацию, получая деньги из России.

На Харьковщине следователь продавал служебную информацию в РФ

Следователь Главного управления Нацполиции в Харьковской области задержан за копирование и сбыт служебной информации.

Следствие установило, что 24 января, 22 февраля и 14 мая 2019 года полицейский получил деньги в сумме 16 350 грн.

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24 декабря задокументирован еще один факт продажи информации, за что лейтенант получил 1 300 грн.

– Во время досудебного расследования установлены неоднократные факты пересылки полицейскому денег с территории Российской Федерации за распространение информации с ограниченным доступом, – говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали директора лесничества в Харьковской области за попытку дать взятку $100 тыс. старшему детективу. Взятка предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства.

Источник: Военная прокуратура Центрального региона Украина

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