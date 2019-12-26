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Факты / Украина

Диджитализация – слово 2019 года в Украине

Словарь современного украинского языка и сленга Мислово назвал словом года диджитализацию.

Диджитализация – слово 2019 года в Украине

Диджитализация стала словом 2019 года в Украине по версии Словаря современного украинского языка и сленга Мислово.

Диджитализация – цифровая трансформация, то есть изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий.

Читайте: Словарь Dictionary назвал слово 2019 года

Диджитализация с большим отрывом возглавила список самых посещаемых слов словаря.

Конкуренцию также составили слова Зе, монобольшенство, турборежим, разведение, красные линии, пленные.

В 2018 году словом года стал термин томос, в 2017 году – безвиз, а в 2016 году – коррупция.

Ранее Факты ICTV писали, что Оксфордский словарь выбрал словом 2019 года выражение чрезвычайная климатическая ситуация (climate emergency).

Фото: Dreamstime

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