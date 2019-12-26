Экономика Украины проходит этап созидательного разрушения – Николайчук

Украинская экономика проходит этап созидательного разрушения, поэтому в ближайшем будущем станет более конкурентоспособной.

По словам заместителя министра развития экономики Сергея Николайчука, экономика сможет стать конкурентоспособной благодаря тому, что новая монетарная политика НБУ ломает бизнес, который ориентировался на инфляционную и девальвационную ренту.

Со своей стороны реформы правительства закрывают схемы, которые приносили доходы определенным слоям населения за счет других.

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Он также добавил, что провал промышленности, рост строительства и розничного товарооборота в последние месяцы определяют одни и те же факторы.

– Теплая погода в ноябре способствовала как выполнению строительных работ, так и снижала потребности в производстве электроэнергии. А укрепление гривны и ускорение роста зарплат украинцев повлияли на удешевление инвестиционных товаров, но в то же время взорвали конкурентоспособность промышленности. Такие тенденции еще больше подтверждают мое субъективное мнение, что мы сейчас находимся в ситуации constructive disruption (созидательного разрушения – Ред.) – сказал Сергей Николайчук.

Напомним, ранее Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины.

Источник: Сергей Николайчук