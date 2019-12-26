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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Экономика Украины проходит этап созидательного разрушения – Николайчук

Украинская экономика проходит этап созидательного разрушения, поэтому в ближайшем будущем станет более конкурентоспособной.

економіка України

По словам заместителя министра развития экономики Сергея Николайчука, экономика сможет стать конкурентоспособной благодаря тому, что новая монетарная политика НБУ ломает бизнес, который ориентировался на инфляционную и девальвационную ренту.

Со своей стороны реформы правительства закрывают схемы, которые приносили доходы определенным слоям населения за счет других.

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Он также добавил, что провал промышленности, рост строительства и розничного товарооборота в последние месяцы определяют одни и те же факторы.

– Теплая погода в ноябре способствовала как выполнению строительных работ, так и снижала потребности в производстве электроэнергии. А укрепление гривны и ускорение роста зарплат украинцев повлияли на удешевление инвестиционных товаров, но в то же время взорвали конкурентоспособность промышленности.

Такие тенденции еще больше подтверждают мое субъективное мнение, что мы сейчас находимся в ситуации constructive disruption (созидательного разрушения – Ред.) – сказал Сергей Николайчук.

Напомним, ранее Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины.

Источник: Сергей Николайчук

Фото: Dreamstime

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