PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

График работы Новой почты на Новый год и Рождество

Как будет работать Новая почта на новогодние праздники с 25 декабря по 7 января – читайте на Фактах ICTV.

График работы Новой почты на Новый год и Рождество

Согласно графику работы Новой почты, отделения и курьерская доставка будут работать в штатном режиме с 25 декабря до 30 декабря включительно. Так, на католическое Рождество почта не будет выходной.

Читайте: Выходные на Новый год 2020: сколько будут отдыхать украинцы

31 декабря отделения Новой почты будут работать по суботниему графику, то есть до 18.00, хотя некоторые пункты – до 19.00.

С 25 декабря 2019 до 7 января 2020 отделения Новой почты и курьерской доставки работать по следующему графику:

  • 25-30 декабря – обычный график работы;
  • 31 декабря – работа по субботнему графику;
  • 1 января 2020 – выходной день;
  • 2 января – 5 января – обычный график работы;
  • 6 января – работа по субботнему графику;
  • 7 января – выходной день.

График работы Новой почты на Новый год и Рождество

Ранее Факты ICTV писали, как работают банки на Новый год 2020. В период новогодних и рождественских праздников банки также должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов и подкрепление их наличностью.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как загадать желание на Новый год 2020, чтобы оно обязательно сбылось
Как загадать желание на Новый год 2020, чтобы оно обязательно сбылось
Рождество 2020: дата, история и традиции
Рождество 2020: дата, история и традиции
Боруссия рождество
Боруссия устроила для сирот встречу с Ройсом и Вайгелем и засыпала подарками
Різдво
Новый год любят 86% украинцев, а Рождество празднует дважды каждый пятый – опрос
Прикольные поздравления с Новым годом 2020
Прикольные поздравления с Новым годом 2020
графік роботи транспорту в Києві у новорічну ніч
Как будет работать наземный транспорт Киева на Новый год 2020 (ГРАФИК)
Лучшие тосты на Новый год 2020
Лучшие тосты на Новый год 2020
Погода на Новый год 2020 – прогноз синоптиков (КАРТА)
Погода на Новый год 2020 – прогноз синоптиков (КАРТА)
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка