График работы Новой почты на Новый год и Рождество

Как будет работать Новая почта на новогодние праздники с 25 декабря по 7 января – читайте на Фактах ICTV.

Согласно графику работы Новой почты, отделения и курьерская доставка будут работать в штатном режиме с 25 декабря до 30 декабря включительно. Так, на католическое Рождество почта не будет выходной.

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31 декабря отделения Новой почты будут работать по суботниему графику, то есть до 18.00, хотя некоторые пункты – до 19.00.

С 25 декабря 2019 до 7 января 2020 отделения Новой почты и курьерской доставки работать по следующему графику:

25-30 декабря – обычный график работы;

31 декабря – работа по субботнему графику;

1 января 2020 – выходной день;

2 января – 5 января – обычный график работы;

6 января – работа по субботнему графику;

7 января – выходной день.

Ранее Факты ICTV писали, как работают банки на Новый год 2020. В период новогодних и рождественских праздников банки также должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов и подкрепление их наличностью.