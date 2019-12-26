Адвокат Владислав Добош опубликовал полную версию телефонного разговора подзащитной Юлии Кузьменко о содержании которого шла речь на брифинге МВД по поводу расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Адвокат Владислав Добош, что защищает интересы Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, обнародовал расшифровку телефонного разговора своей подзащитной.

По словам адвоката, речь идет о разговоре Юлии и человека с инициалами Т. Как будто в этом разговоре Кузьменко со злым умыслом говорит про волонтерку Марусю Звиробий.

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– Якобы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей! И где здесь Шеремет, – написал адвокат риторически.











И где здесь Шеремет? Адвокат Кузьменко обнародовал телефонный разговор о “сакральной жертве” / 3 фотографии

Напомним, Кузьменко задержали 12 декабря, а на следующий день суд взял ее под стражу до 8 февраля. Апелляционный суд не стал менять это решение.