Экс-президенту Укрбуда Максиму Микитасю продлили меру пресечения до 14 февраля 2020 года.

Судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок действия обязанностей, возложенных на народного депутата VIII созыва Максима Микитася.

Согласно решению суда:

подозреваемый должен прибывать к детективу, прокурору, следователю или судье, в суд по каждому требованию;

не отлучаться без разрешения детектива, прокурора или суда из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится;

сообщать об изменении своего места жительства и/или работы;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в данном уголовном производстве;

сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу;

носить электронное средство контроля (браслет).

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Напомним, детективы НАБУ 2 октября объявили подозрение нардепу VIII созыва Максиму Микитасю по делу о завладении недвижимостью Нацгвардии.

Микитасю инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был нардеп, и командующим Нацгвардией Украины по обмену принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале, находящейся на окраине Киева.

Источник: Высший антикоррупционный суд