На Новый год 2020 центр Киева перекроют

В новогоднюю ночь и 1 января центр Киева перекроют для транспорта.
Вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской – от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка – 31 декабря и 1 января будет действовать запрет на движение транспорта.
Согласно распоряжению КГГА, на этом участке движение запретят:
- с 20.00 31 декабря до 3.00 1 января;
- 1 января – с 14.00 до 22.00.
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Однако разрешено движение транспорта по Крещатику в субботу, воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.
Ранее Факты ICTV рассказывали, как будет работать транспорт в Киеве на Новый год 2020.
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