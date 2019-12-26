В четверг, 26 декабря, будет облачно с прояснениями.

Небольшой, в северных и местами в центральных областях умеренный дождь, в западных областях с мокрым снегом. В восточной части страны местами туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. В восточных областях, на Левобережье – юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем 2-7°С тепла (днем на крайнем юге до 10°С тепла), в западных от 4°С тепла до 1°С мороза.

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В Карпатах небольшой снег, на дорогах гололедица. Порывы ветра 17-22 м/с, метель. Температура ночью и днем 2-7°С мороза.

В Киеве будет облачно с прояснениями. Умеренный дождь. Температура ночью и днем 4-6°С тепла. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.