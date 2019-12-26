Среди погибших в одесском пожаре опознали директора института НАН Украины

В Одессе опознали 16-го погибшего в пожаре в колледже на Троицкой. Им оказался директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров.

Во время пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибло 16 человек. Экспертам удалось опознать тело последнего погибшего, им оказался директор Института морской биологии Борис Александров.

Доктор биологических наук Борис Александров был найден одним из последних.

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Прощание состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова.

Напомним, 4 декабря около 10.00 возник пожар в Одессе на улице Троицкой, 25, где расположен колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Возгорание возникло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.