PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Среди погибших в одесском пожаре опознали директора института НАН Украины

В Одессе опознали 16-го погибшего в пожаре в колледже на Троицкой. Им оказался директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров.

Среди погибших в одесском пожаре опознали директора института НАН Украины

Во время пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибло 16 человек. Экспертам удалось опознать тело последнего погибшего, им оказался директор Института морской биологии Борис Александров.

Доктор биологических наук Борис Александров был найден одним из последних.

Читайте: Пожар в Одессе – в области уволили руководство ГСЧС

Прощание состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова.

Напомним, 4 декабря около 10.00 возник пожар в Одессе на улице Троицкой, 25, где расположен колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Возгорание возникло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.

Источник: Думская

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Правительственная комиссия назвала причину пожара в одесском колледже
Правительственная комиссия назвала причину пожара в одесском колледже
Пожар в Одессе – в области уволили руководство ГСЧС
Пожар в Одессе – в области уволили руководство ГСЧС
Студентам сгоревшего одесского колледжа запрещают общаться с полицией
Студентам сгоревшего одесского колледжа запрещают общаться с полицией
Полиция назвала причину пожара в одесском колледже
Полиция назвала причину пожара в одесском колледже
Небрежность или несовершенная система: почему украинцы погибают в пожарах
Небрежность или несовершенная система: почему украинцы погибают в пожарах
В ГСЧС пытались уничтожить документы о проверке колледжа на Троицкой
В ГСЧС пытались уничтожить документы о проверке колледжа на Троицкой
В Одессе на территории детсада произошел пожар
В Одессе на территории детсада произошел пожар
Пожар в Одессе – полный список жертв
Пожар в Одессе – полный список жертв
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка