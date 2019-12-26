Сколько украинцев поддерживают направление развития Украины

Почти половина украинцев считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении.

Согласно результатам общенационального исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова, 44,2% граждан Украины считают, что события в стране развиваются в правильном направлении.

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Однако 35,8% уверенні, что в не правильном, а 20,0% затруднились дать ответ на этот вопрос.

27,8% респондентов считают, что Украина способна преодолеть проблемы и трудности в ближайшие несколько лет, 50,0% – удастся это сделать, но в более отдаленной перспективе, 11,2% – Украина не способна преодолеть трудности и 11,0% затруднились ответить.

Ранее Факты ICTV писали, что почти половина граждан Украины считают политиком уходящего года президента Украины Владимира Зеленского.