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Факты / Украина / Общество

Стоит не только центр: карта пробок в Киеве

В Киеве из-за ДТП и погодных условий образовались сильные пробки. Карта пробок – в материале Фактов ICTV.

Стоит не только центр: карта пробок в Киеве

В Киеве образовались существенные пробки. Движение затруднено на Подоле (улица Набережно-Крещатицкая, улица Ярославская, Контрактовая площадь, улица Кирилловская).

Также стоит и центр столицы, в частности пробки на улице Крещатик, бульваре Леси Украинки, улице Мечникова, улице Большой Васильковской, улице Большой Житомирской, улице Михайловской, улице Саксаганского, улице Льва Толстого, бульваре Тараса Шевченко, улице Богдана Хмельницкого, улице Владимирской.

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Также пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской и Елены Телиги.

Кроме того, парализовано движение по улице Вадима Гетьмана в сторону Шулявки из-за нескольких ДТП на этом участке.
На проспекте Победы движение затруднено из-за ремонтных работ.

Ранее Факты ICTV писали, что на Столичном шоссе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, погиб мужчина.

Фото: Dreamstime

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